Злоумышленник позвонил пожилой женщине по телефону и сообщил, что ее зять попал в ДТП и ему срочно нужна крупная сумма денег...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пожилой женщины.В ОМВД России по району Перово с заявлением обратилась 82-летняя пенсионерка, проживающая в одном из домов на Зеленом проспекте.Полицейские установили, что неизвестный позвонил потерпевшей по телефону и сообщил, что ее зять попал в ДТП и ему срочно нужна крупная сумма денег. Злоумышленник велел пожилой женщине выйти с денежными средствами к подъезду. После того, как она вышла на улицу, мужчина забрал деньги и скрылся с места происшествия. Позднее пенсионерка связалась со своим родственником и, убедившись, что с ним все в порядке, поняла, что ее обманули. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ВАО задержали подозреваемого на улице Маршала Савицкого. Им оказался 39-летний ранее судимый приезжий.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73