Телеведущий Иван Ургант всегда пристально следит за актуальной новостной повесткой и зачастую строит шутки, исходя из последних вестей. В этот раз ведущий в своей юмористической манере прокомментировал возвращение Александра Друзья в клуб Что, где, когда?.

Телеведущий Иван Ургант всегда пристально следит за актуальной новостной повесткой и зачастую строит шутки, исходя из последних вестей. В этот раз ведущий в своей юмористической манере прокомментировал возвращение Александра Друзья в клуб "Что, где, когда?".Урганта немало позабавила информация о том, что магистр вернется в игру после скандала с бывшим главным редактором телепрограммы Ильей Бером. Медиа-персона напомнил, что суть инцидента заключалась в том, что Друзь пытался подкупить своего коллегу."Для тех, кто не знал, что Александр Друзь куда-то уходил там... В общем был замешан в скандале. Он предложил главному редактору "Кто хочет стать миллионером".. Разделить выигрыш, за то, что тот даст ему правильные ответы", – рассказал в эфире Иван.Впрочем, он не удержался и от авторской ироничной ремарки. Ведущий высказал сомнение в том, что идея изначально могла бы быть успешной: "Нашел, кому предлагать".Отрывок программы доступен сейчас на видеохостинге YouTube. Шоумен подчеркнул, что сентябрь стал "каким-то месяцем возвращений". Напомним, что не так давно из места ограничения свободы выпустили двух футболистов – Кокорина и Мамаева. Теперь же под пристальное наблюдение общественности возвращается Александр Друзь.Ургант также в своей излюбленной саркастической манере дополнил, что семья магистра клуба "Что, где, когда?" должна сильно обрадоваться такому решения руководства Первого канала. По словам звезды отечественного эфира, теперь родные Друзя смогут войти в дом, т.к. им не будет мешаться "обилие разгаданных сканвордов."Кроме того, со-ведущий Ивана Дмитрий Хрусталев подметил, что петербуржские совы смогут вздохнуть спокойно. "Наконец-то их перестанет преследовать человек в усах и плаще, который шепчет: "Иди сюда, моя хрустальная".", – сострил коллега Ивана.