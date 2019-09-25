В течение месяца на этом участке дороги будет установлен модульный надземный пешеходный переход

ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород" прислало официальный ответ на запрос "Вестей" об установке надземного перехода на 164 км трассы М-7 (Ставровский поворот)В нем говорится, что модульный надземный переход на км 164+300 федеральной трассы М-7 «Волга» будет установлен в течение месяца.Переход обеспечит безопасное движение пешеходов возле примыкания к трассе региональной дороги Колокша - Кольчугино.Такое решение было принято накануне в ходе общения руководителя дорожного ведомства Алексея Борисова с местными жителями.До этого момента на участке продолжит действовать регулируемый наземный переход.Дорожные службы уже нанесли разметку пешеходного перехода и восстановили работу светофора после замены верхних слоев дорожного покрытия на данном участке трассы.Напомним,Для повышения безопасности и увеличения пропускной способности закрыты левые повороты на км 164+227 (пересечение с региональной дорогой 17 ОП РЗ 17А–2 Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики).Изменить направление движения возможно на новых одноуровневых развязках с отнесенными левыми поворотами: в сторону Владимира - на км 162+800, в сторону Москвы – на км 167+900.ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит автомобилистов учесть информацию при планировании поездок и следовать установленной схеме движения на участке.