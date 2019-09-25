Для предоставления электронной услуги необходимо создать учетную запись на сайте www.gosuslugi.ru...

Отдел по вопросам миграции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что подать заявление на регистрацию по месту жительства проще и удобней через портал Госуслуг.Услуга предоставляется бесплатно.Для предоставления электронной услуги необходимо создать учетную запись на сайте www.gosuslugi.ru. Заполните свои ФИО, адрес почты или телефон, паспортные данные, номер СНИЛС и в дальнейшем эти данные заполнять не потребуется, они будут автоматически внесены в заявление.После заполнения учетной записи среди услуг на портале необходимо выбрать регистрация гражданина РФ по месту жительства.В течение 1-2 дней после подачи заявления вам в личный кабинет придет приглашение и полный список документов, необходимых для предоставления в территориальное подразделение Отдела по вопросам миграции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве.Примерный пакет документов для получения данной электронной услуги:паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт гражданина РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ);заявление от имени собственника жилья;документ о снятии с регистрации по предыдущему месту проживания;приписное свидетельство или же военный билет;документ, подтверждающий право собственности на квартиру;документы, подтверждающие права законного представителя (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);свидетельство о браке (для супругов).После предоставления всех необходимых оригиналов документов с личной подписью заявителя, оформляется постоянная регистрация путем проставления во внутреннем паспорте гражданина РФ отметки (штампа) о регистрации по месту жительства. А гражданину России, не достигшему 14-летнего возраста или имеющему только заграничный паспорт гражданина РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ) – выдается свидетельство о регистрации по месту жительства установленной формы.Информацию о портале вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (https://тинао.мск.мвд.рф ), а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79