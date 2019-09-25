Во время сбора на прогулку девочка самостоятельно оделась и незаметно для воспитателей вышла на улицу...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тверскому району вернули родителям 3-летнюю девочку, которая одна ушла из дошкольного учреждения.В полицию поступила информация от граждан о том, что на 1-й Брестской улице находится маленький ребенок без сопровождения взрослых. Незамедлительно выехавшие по указанному адресу полицейские обнаружили девочку и доставили ее в отдел полиции, где передали сотрудникам ПДН.В ходе проверки полицейские установили, что 3-летнего ребенка в этот день впервые привели в детский сад. Во время сбора на прогулку девочка самостоятельно оделась и незаметно для воспитателей вышла на улицу. Увидев свой самокат, малышка взяла его и выехала за пределы территории детского сада.Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних передали ребенка приехавшим родителям, которые выразили им огромную благодарность за оперативную помощь.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60