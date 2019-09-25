Юморист отреагировал на эмоциональную речь 16-летней
шведской школьницы в ООН. Максим Галкин посвятил Грете Тунберг пост в Инстаграм.
Юморист отреагировал на эмоциональную речь 16-летней
шведской школьницы в ООН. Максим Галкин посвятил Грете Тунберг пост в "Инстаграм".
Артист, которого буквально прорвало после просмотра ролика с участием девочки, поддержал ее позицию несмотря на то, что многим это выступление показалась срежиссированным. "Но разве то, что она
говорит, это не правда?" – задался вопросом Максим Галкин.
По мнению юмориста, слова Тунбер об экологическом бедствии –
чистая правда. "Мировые правительства заняты экологией планеты совершенно не в
том объеме, который требует масштаб катастрофы. Главы государств тратят бешеные
деньги на экономические экспансии, гонку вооружений и геополитические разборки,
а тем временем планета постепенно загибается", – рассудил Галкин.
Также Максим рассказал о массовой гибели пчел и птиц в
Америке, таянии арктических льдов и мусорном острове размером с Монголию,
который бороздит океан. Комик удивлен тем, что ведущие мировые державы все еще
не сплотились перед лицом надвигающейся опасности. "Мы больше похожи на мир
накануне апокалипсиса", – отметил .
После юморист подчеркнул, что говорить о проблемах экологии в
России вдвойне тяжело, потому что "у нас не то, что пчелы – у нас многие люди
на грани выживания". опасается, что к тому моменту, когда наше
отечество "окончательно встанет с колен и выпрямится", спасать уже будет нечего.