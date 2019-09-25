Юморист отреагировал на эмоциональную речь 16-летней шведской школьницы в ООН. Максим Галкин посвятил Грете Тунберг пост в Инстаграм.

Юморист отреагировал на эмоциональную речь 16-летнейшведской школьницы в ООН. Максим Галкин посвятил Грете Тунберг пост в "Инстаграм".Артист, которого буквально прорвало после просмотра ролика с участием девочки, поддержал ее позицию несмотря на то, что многим это выступление показалась срежиссированным. "Но разве то, что онаговорит, это не правда?" – задался вопросом Максим Галкин.По мнению юмориста, слова Тунбер об экологическом бедствии –чистая правда. "Мировые правительства заняты экологией планеты совершенно не втом объеме, который требует масштаб катастрофы. Главы государств тратят бешеныеденьги на экономические экспансии, гонку вооружений и геополитические разборки,а тем временем планета постепенно загибается", – рассудил Галкин.Также Максим рассказал о массовой гибели пчел и птиц вАмерике, таянии арктических льдов и мусорном острове размером с Монголию,который бороздит океан. Комик удивлен тем, что ведущие мировые державы все ещене сплотились перед лицом надвигающейся опасности. "Мы больше похожи на мирнакануне апокалипсиса", – отметил .После юморист подчеркнул, что говорить о проблемах экологии вРоссии вдвойне тяжело, потому что "у нас не то, что пчелы – у нас многие людина грани выживания". опасается, что к тому моменту, когда нашеотечество "окончательно встанет с колен и выпрямится", спасать уже будет нечего.