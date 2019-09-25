Знаменитый продюсер Бари Алибасов рассказал о том, как его супруга Лидия Федосеева-Шукшина отмечает день рождения. На празднике не обошлось без водки.

Знаменитый продюсер Бари Алибасов рассказал о том, как его супруга Лидия Федосеева-Шукшина отмечает день рождения. На празднике не обошлось без водки.Звонок журналистов застал пару в Финляндии – там у Алибасов и Федосеевой-Шукшиной есть собственная квартира. "Праздновать день рождения Лиды будем здесь. Удивительная погода, просто фантастическая, красота невероятная! Жить хочется", – заявил продюсер.Материал дополняется