Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 в Санкт-Петербурге.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 в Санкт-Петербурге."Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира – финала Лиги Чемпионов. Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор, – приводит слова Дюкова пресс-служба РФС. – В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта. "Газпром Арена" имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня. Санкт-Петербург – гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей. Уверен, что финал Лиги Чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города".Напомним, Россия ранее уже принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда матч прошел в "Лужниках", где "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл лондонский "Челси". "Газпром Арена" также примет четыре матча Евро-2020 – три встречи группового этапа и одну четвертьфинальную игру.