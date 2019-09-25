Артистка рассказала, чем увлекаются ее дети. Карина Мишулина
надеется, что хоть одна из наследниц пойдет по ее стопам.
Артистка рассказала, чем увлекаются ее дети. Карина Мишулина
надеется, что хоть одна из наследниц пойдет по ее стопам.
У артистки две дочери. По словам Карины Мишулиной, старшая,
Кристина, занимается танцами и мечтает стать журналистом. Сейчас девочка
усиленно учит языки. У другой наследницы звезды, Полины, есть артистические
задатки.
"А младшая имеет блог на YouTube и „Тик-Токе“ проводит
эфиры, потом все сама монтирует, учит играть в Roblox. В общем, девчонка очень
активная, и меня радует, что она очень артистичная. И да, мне бы хотелось,
чтобы кто-то из них продолжил династию, стал актрисой", – рассказала Карина
Мишулина.
Артистка не стала скрывать, что из-за плотного рабочего
графика не всегда может уделить достаточно внимания детям. В такие моменты ей
на помощь приходит муж – Иван Коробов. Именно супруг артистки отвечает за
проверку домашних заданий у девочек. Об этом сообщает .
Напомним, Карина Мишулина замужем в третий раз. Первым
супругом знаменитости был коллега по цеху – Олег Жуков. Артистка подарила избраннику
дочь Кристину. К сожалению, этот брак продлился недолго. После развода Жуков не
участвует в жизни дочери, алименты не платит.
Вторым мужем стал артист и продюсер Владимир
Мельников. У пары появилась дочь Полина. Спустя несколько лет и этот союз
распался. Владимир, как и его предшественник, дочери не помогает.
В третий раз звезда вышла замуж за Ивана Коробова. признается, что наконец обрела долгожданное личное счастье.