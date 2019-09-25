Артистка рассказала, чем увлекаются ее дети. Карина Мишулина надеется, что хоть одна из наследниц пойдет по ее стопам.

Артистка рассказала, чем увлекаются ее дети. Карина Мишулинанадеется, что хоть одна из наследниц пойдет по ее стопам.У артистки две дочери. По словам Карины Мишулиной, старшая,Кристина, занимается танцами и мечтает стать журналистом. Сейчас девочкаусиленно учит языки. У другой наследницы звезды, Полины, есть артистическиезадатки."А младшая имеет блог на YouTube и „Тик-Токе“ проводитэфиры, потом все сама монтирует, учит играть в Roblox. В общем, девчонка оченьактивная, и меня радует, что она очень артистичная. И да, мне бы хотелось,чтобы кто-то из них продолжил династию, стал актрисой", – рассказала КаринаМишулина.Артистка не стала скрывать, что из-за плотного рабочегографика не всегда может уделить достаточно внимания детям. В такие моменты ейна помощь приходит муж – Иван Коробов. Именно супруг артистки отвечает запроверку домашних заданий у девочек. Об этом сообщает .Напомним, Карина Мишулина замужем в третий раз. Первымсупругом знаменитости был коллега по цеху – Олег Жуков. Артистка подарила избранникудочь Кристину. К сожалению, этот брак продлился недолго. После развода Жуков неучаствует в жизни дочери, алименты не платит.Вторым мужем стал артист и продюсер ВладимирМельников. У пары появилась дочь Полина. Спустя несколько лет и этот союзраспался. Владимир, как и его предшественник, дочери не помогает.В третий раз звезда вышла замуж за Ивана Коробова. признается, что наконец обрела долгожданное личное счастье.