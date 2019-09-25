Журналистам стало известно содержание послания, которое направил президент России Владимир Путин входящим в НАТО странам. Российский лидер выступил с предложением о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.

Журналистам стало известно содержание послания, которое направил президент России Владимир Путин входящим в НАТО странам. Российский лидер выступил с предложением о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности открыл Вашингтону и Москве возможность разрабатывать и производить этот вид вооружения. Однако избежать серьезного обострения ситуации еще можно.В частности, президент России Владимир Путин выступил с предложением о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы, передает "". Примечательно, что ранее Москва уже выступала с подобным предложением, однако встречной заинтересованности у западных партнеров не заметила.Об этом обстоятельстве в своей письме также упомянул Владимир Путин, передает . "Призываем поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", – говорится в послании.Российский лидер подчеркнул, что Москва не будет размещать попадавшие под ДРСМД вооружения в Европе и других регионах, пока от этого же будут воздерживаться американцы, передает "". Сообщается, что даже после послания Владимира Путина западные страны не спешат занять конструктивную позицию.