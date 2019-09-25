Литературный дебют знаменитой балерины собрал море негативных отзывов. В частности, Анастасия Волочкова получила множество жестких критических замечаний от своих подписчиков в Инстаграм.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-09-2019-rossiyane-raznesli-knigu-volochkovoj-v-pux-i-prax.html" target="_blank">Россияне разнесли книгу Волочковой в пух и прах</a> - Литературный дебют знаменитой балерины собрал море негативных отзывов. В частности, Анастасия Волочкова получила множество жестких критических замечаний от своих подписчиков в Инстаграм.
[url=https://33live.ru/novosti/25-09-2019-rossiyane-raznesli-knigu-volochkovoj-v-pux-i-prax.html]Россияне разнесли книгу Волочковой в пух и прах[/url] - Литературный дебют знаменитой балерины собрал море негативных отзывов. В частности, Анастасия Волочкова получила множество жестких критических замечаний от своих подписчиков в Инстаграм.