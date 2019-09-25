Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов обратился к выпускникам с торжественной речью...

В данной встрече приняли участие руководители ГУ МВД России по г. Москве и структурных подразделений, а также выпускники образовательных организаций системы МВД России.Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов обратился к выпускникам с торжественной речью: «Сегодня по сложившейся доброй традиции мы собрали вас, чтобы поздравить с поступлением на службу в подразделения Главного управления МВД России по городу Москве. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет власть, закон, справедливость. Именно от нас с вами зависит порядок на улицах, спокойствие жителей города Москвы, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы сможем только ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам каждого человека, а главное, грамотной и профессиональной работой. Желаю вам всего самого хорошего и, конечно же, продвижения по служебной лестнице».Также начальник ГУ МВД России по г. Москве отметил, что для офицеров, завершивших свое обучение в этом году, только начинается важный жизненный этап, связанный с реализацией себя как специалиста в сфере защиты прав граждан, соблюдения законности и правопорядка.В рамках программы мероприятия молодым сотрудникам органов внутренних дел был продемонстрирован фильм «300 лет Российской полиции». Лучшие выпускники за добросовестное отношение к учебе, высокую личную ответственность и дисциплинированность были награждены почетными грамотами и благодарностями.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве