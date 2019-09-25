Знаменитая балерина Анастасия Волочкова уже в какой раз вызывает волну критики в свой адрес. На сей раз поводом для обсуждения стала подпись к фото, которое танцовщица разместила в своем микроблоге.

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова уже в какой раз вызывает волну критики в свой адрес. На сей раз поводом для обсуждения стала подпись к фото, которое танцовщица разместила в своем микроблоге.Звезда российского балета поделилась с поклонниками своими размышлениями о творческом пути. Женщина рассказала о том, что бесконечно предана своей профессии. Она добавила, что заниматься танцами начала с пяти лет. Сейчас Анастасия готовит множество интересных для реализации проектов. Танцовщица отметила, что счастлива в своем деле.Тем не менее, знаменитость призналась в том, что ей бесконечно жаль тех, кто занимается не тем, к чему лежит его душа. Балерина высказалась об этом в подписи к студийному снимку, выложенному на странице в социальной сети "Инстаграм"."Я часто встречаю людей, которые признаются в том, что занимаются вовсе не тем, чем хотелось бы... Искренне жаль. Но так бывает... (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написала Волочкова.Она дополнила, что осуждать людей за такой выбор нельзя. Кроме того, звезда российского балета призвала поклонников поделиться своими мыслями по теме. Женщина даже пообещала, по возможности, отвечать на особо понравившиеся ей комментарии.Тем не менее, не все подписчики оценили предложение знаменитости пообщаться на серьезные темы. Некоторые усомнились в искреннем интересе балерины к жизни своих поклонников, а кто-то отметил, что Анастасия в принципе не способна рассуждать о глобальных проблемах."Да ей по барабану, кто вы, не старайтесь. Про себя любимую опять рассказы, в стопицотый раз про увиденный балет в 5 лет. Блин, какая же пустая личность", "Что интересного она может сказать и сделать? Только ходит по каналам и пишет дурацкие книжки (пардон пишет кто-то) ведь трудом деньги сложно зарабатывать и быть не фриком, а специалистом", "Все люди делом занимаются, работают – в нашей стране нельзя не работать – только Настя на заваленке с кальяном", – такие нелестные отзывы оставили фолловеры звезды.