25 – 27 сентября во Владимире пройдёт III региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».

25 – 27 сентября во Владимире пройдёт III региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Его организатором выступает департамент образования администрации Владимирской области. Девиз мероприятия: «Россия – страна равных возможностей».Участники чемпионата будут соревноваться по компетенциям «Поварское дело», «Торговля», «Экономика и бухгалтерский учет», «Швея», «Бисероплетение», «Дошкольное воспитание»,«Ремонт и обслуживание автомобилей», «Малярное дело» и «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование» и «Инженерный дизайн CAD».В чемпионате примут участие 73 конкурсанта и 62 эксперта, сообщает пресс-служба администрации области