В двадцать одной школе региона будущее наступило уже сегодня. Они одновременно присоединились к федеральному проекту "Современная школа".

В двадцать одной школе региона будущее наступило уже сегодня. Они одновременно присоединились к федеральному проекту "Современная школа". Задача - стереть границы между городом и деревней. Точкой роста стала и брызгаловская средняя школа в Камешковском районе.В этом кабинете ученики смотрят на свое будущее не сквозь розовые очки. А через виртуальные. Очки, а еще 3D принтер, конструкторы Лего, квадрокоптер и много такого, чего нет и в городских школах. Учебный процесс кардинально изменится, уверена директор брызгаловской средней школы. Этот кабинет станет "точкой роста" не только для школы, для всего поселка.Ирина Шибаева, директор брызгаловской средней школы: "Будут организованы кружки на базе центра "Точка роста". Это в первую очередь уникальная материальная база, полностью оснащена супероборудованием. Но вообще, проект подразумевает стирание граней между городскими и сельскими школами."Такие точки роста, именно в сельских школах, в один день открылись по всей стране. Во Владимирской области их 21. В каждом районе. В следующем году их планируется увеличить вдвое. А к концу двадцать первого года специализированные центры образования цифрового и гуманитарного профилей будут действовать в 84 школах, и не только в селах, но и небольших городах.Вячеслав Картухин, заместитель председателя регионального отделения партии "Единая Россия": "По сути, это реализация тех задач, которые ставит Президент В. Путин перед правительством, перед регионами, чтобы школа шла в ногу со временем, чтобы использовались современные технологии в образовательном процессе и, конечно, для детей в сельской местности - это новые возможности."С нетерпением ожидали окончания каникул, признаются школьники. Все лето наблюдали, как педагоги оборудовали кабинет. Десятиклассник Егор Мочалов уже знает, чему будет учиться. Он хочет стать фотографом - для осуществления его мечты в центре есть все. К открытию центра ученики написали сценарий - "Маленький принц на планете Точка роста".Егор Мочалов, ученик 10 класса: "Мы сможем наглядно смотреть все новые предметы, то есть мы на уроках сможем изучать компьютерный дизайн, фотодизайн, сможем работать в фотомонтаже, видеомонтаже - появится очень много приоритетов."В этом кабинете будут проходить уроки технологии, обж, информатики. Чтобы не отстать от учеников, педагоги все лето ускоренными темпами осваивали новое оборудование. Теперь про шлем виртуальной реальности расскажут как про дважды два. Талантливый и дружный учительский коллектив - еще один довод, почему именно в брызгаловской школе появилась Точка роста.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района: "Выбор был очень сложный, в Камешковском районе 13 школ и 10 из них - сельские, и чтобы объективно подойти, была выбрана брызгаловская школа, которая является передовой и где обучается более 150 детей."Точка роста - как точка отсчета на пути к новым знаниям. А удачу на этом пути должен принести вот этот практически нано- котик. Его сделал на 3D-принтере учитель технологии. Он уверен - ученики сделают лучше.Екатерина Гусева, Константин Киреев, Александр Голубев. "Вести-Владимир"