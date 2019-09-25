Актер Федор Добронравов сделал заявление.
По словам звезды театра и кино, сериал Сваты пока не снимается.
Актер Федор Добронравов сделал заявление.
По словам звезды театра и кино, сериал "Сваты" пока не снимается.
Артист
рассказал, что работа над сериалом "Сваты-7" в данный момент
приостановлена. Пока отснята лишь половина материала.
Добронравов
сообщил, что съемки не велись на Украине из-за геополитических неурядиц,
поэтому их перенесли в Белоруссию. Именно там два последних года работала
команда полюбившегося миллионам телезрителей сериала.
"Все было прекрасно, персонажи все остались, новые
появились, но опять пришлось приостановить работу", – цитируют звезду сериала "Сваты"
"Известия". Однако причин такого решения руководства проекта он не пояснил.
Федор Добронравов отметил, что ему понятно, почему сериал
"Сваты" так полюбился народу. По его словам, в фильме нет ничего, кроме добра.
Никакой политики и крови, от которой уже все устали.
Сам артист после шестого сезона предлагал
завершить проект. Дело в том, что все его коллеги по картине кроме съемок в ней больше ничем не занимались.
Прошло пять лет, и Добронравов понял, что нужно снимать продолжение
многосерийки. Ведь поклонники только и спрашивали его, как
дела у полюбившихся актеров.