Актер Федор Добронравов сделал заявление. По словам звезды театра и кино, сериал Сваты пока не снимается.

Актер Федор Добронравов сделал заявление.По словам звезды театра и кино, сериал "Сваты" пока не снимается.Артистрассказал, что работа над сериалом "Сваты-7" в данный моментприостановлена. Пока отснята лишь половина материала.Добронравовсообщил, что съемки не велись на Украине из-за геополитических неурядиц,поэтому их перенесли в Белоруссию. Именно там два последних года работалакоманда полюбившегося миллионам телезрителей сериала."Все было прекрасно, персонажи все остались, новыепоявились, но опять пришлось приостановить работу", – цитируют звезду сериала "Сваты""Известия". Однако причин такого решения руководства проекта он не пояснил.Федор Добронравов отметил, что ему понятно, почему сериал"Сваты" так полюбился народу. По его словам, в фильме нет ничего, кроме добра.Никакой политики и крови, от которой уже все устали.Сам артист после шестого сезона предлагалзавершить проект. Дело в том, что все его коллеги по картине кроме съемок в ней больше ничем не занимались.Прошло пять лет, и Добронравов понял, что нужно снимать продолжениемногосерийки. Ведь поклонники только и спрашивали его, какдела у полюбившихся актеров.