Вокалистка стала участницей провокационного шоу. Ольге Серябкиной пришлось разыграть режиссера и художественного руководителя детского киножурнала Ералаш Бориса Грачевского.

Вокалистка стала участницей провокационного шоу. Ольге Серябкинойпришлось разыграть режиссера и художественного руководителя детскогокиножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского.Вокалистка посетила студию "Ютуб"-шоу Comment Out, котороевыходит на канале "Чикен Карри". В рамках проекта Ольге Серябкиной необходимобыло выполнить задание.Артистке пришлось звонить режиссеру Борису Грачевскому ипеть ему дифирамбы. Причем комплимент, который надо было произнести Серябкиной,был крайне двусмысленный.Отказаться от выполнения условий Ольга не могла. За несогласиеСерябкину ожидало наказание под названием "Нетрадиционный Тур де Франс": сестьна велосипед без седла и крутить педали 30 секунд.В итоге певице пришлось набрать номер Грачевского. Как оказалось, вокалисткасвоим звонком потревожила спокойный сон руководителя детского киножурнала.Борис сообщил, что гостит во Владивостоке, поэтому у него уже два часа ночи. Несмотря на позднее время режиссер согласился выслушать девушку."Меня зовут Оля Серябкина, я певица и очень хотела рассказать,что вы великий человек. Я всегда восхищалась вашим творчеством. И я абсолютноуверена, что вы достойны, чтобы про вас сняли потрясающий документальный фильм.Такой же фильм, как про Майкла Джексона: "Покидая Ералаш", – зачитала текст заданияпевица.Режиссер не смог сдержать эмоций от услышанного. Онзасмеялся в трубку. "Вы считаете, что я такой же педофил, как Майкл Джексон", -не растерялся Борис Грачевский.Серябкиной пришлось оправдываться. Вокалистка отметила, чтотак никогда не думала. Мол, она просто считает документальную картину оДжексоне очень хорошей. После, разнервничавшись, поспешила попрощатьсяс собеседником и бросить трубку.Отметим, что в тексте, которое озвучивала вмомент беседы с режиссером, содержалась отсылка к документальной картине 2019года "Покидая Неверленд". Фильм посвящен мужчинам – Уэйду Робсону и ДжиммиСейфчаку – которые утверждают, что, будучи детьми, подверглись сексуальномунасилию со стороны американского певца Майкла Джексона.