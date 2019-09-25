Вокалистка стала участницей провокационного шоу. Ольге Серябкиной
пришлось разыграть режиссера и художественного руководителя детского
киножурнала Ералаш Бориса Грачевского.
Вокалистка стала участницей провокационного шоу. Ольге Серябкиной
пришлось разыграть режиссера и художественного руководителя детского
киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского.
Вокалистка посетила студию "Ютуб"-шоу Comment Out, которое
выходит на канале "Чикен Карри". В рамках проекта Ольге Серябкиной необходимо
было выполнить задание.
Артистке пришлось звонить режиссеру Борису Грачевскому и
петь ему дифирамбы. Причем комплимент, который надо было произнести Серябкиной,
был крайне двусмысленный.
Отказаться от выполнения условий Ольга не могла. За несогласие
Серябкину ожидало наказание под названием "Нетрадиционный Тур де Франс": сесть
на велосипед без седла и крутить педали 30 секунд.
В итоге певице пришлось набрать номер Грачевского. Как оказалось, вокалистка
своим звонком потревожила спокойный сон руководителя детского киножурнала.
Борис сообщил, что гостит во Владивостоке, поэтому у него уже два часа ночи. Несмотря на позднее время режиссер согласился выслушать девушку.
"Меня зовут Оля Серябкина, я певица и очень хотела рассказать,
что вы великий человек. Я всегда восхищалась вашим творчеством. И я абсолютно
уверена, что вы достойны, чтобы про вас сняли потрясающий документальный фильм.
Такой же фильм, как про Майкла Джексона: "Покидая Ералаш", – зачитала текст задания
певица.
Режиссер не смог сдержать эмоций от услышанного. Он
засмеялся в трубку. "Вы считаете, что я такой же педофил, как Майкл Джексон", -
не растерялся Борис Грачевский.
Серябкиной пришлось оправдываться. Вокалистка отметила, что
так никогда не думала. Мол, она просто считает документальную картину о
Джексоне очень хорошей. После, разнервничавшись, поспешила попрощаться
с собеседником и бросить трубку.
Отметим, что в тексте, которое озвучивала в
момент беседы с режиссером, содержалась отсылка к документальной картине 2019
года "Покидая Неверленд". Фильм посвящен мужчинам – Уэйду Робсону и Джимми
Сейфчаку – которые утверждают, что, будучи детьми, подверглись сексуальному
насилию со стороны американского певца Майкла Джексона.