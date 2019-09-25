Фигурант уголовного дела совместно с неустановленным соучастником осуществлял звонки на городские телефоны пожилых граждан и просил передать для него денежные средства...

Следственной частью УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств у пожилых граждан мошенническим путем.Как установлено в ходе расследования, фигурант уголовного дела совместно с неустановленным соучастником осуществлял звонки на городские телефоны пожилых граждан. Представляясь родственником, он сообщал ложные сведения последним о том, что у него неприятности, и просил передать для него денежные средства через водителя такси, который должен подъехать к их месту жительства. Водитель, не осведомленный о преступных намерениях злоумышленников, передавал полученные деньги неустановленному лицу. Похищенными средствами соучастники распоряжались по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Установлена причастность обвиняемого к 4 аналогичным эпизодам противоправного деяния. Общая сумма материального ущерба составила более 300 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53