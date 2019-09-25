Звезда сериала Универ Анна Хилькевич подхватила страшный вирус. Тяжелое заболевание и переработки сильно ударили по ее организму.

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич подхватила страшный вирус. Тяжелое заболевание и переработки сильно ударили по ее организму.Знаменитая актриса пожаловалась, что не может спать. Она испытывает настолько сильное перенапряжение, что даже снотворное не дает нужного эффекта."Вчера после 2х мощнейших смен, проведённых под энтеровирусом, даже после снотворного я никак не могла заснуть. Видимо, была такая внутренняя концентрация своих последних ресурсов и перенапряжение. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – поделилась Хилькевич со своими подписчиками в "Инстаграм". Похоже, что мозг актрисы просто не мог отключиться: мысли о работе появлялись в голове одна за другой."Картинки, слова, фразы режиссёра, текст, сценки, смски, хлопушка, сценарий, камера... все это мелькало перед глазами и звенело в ушах на протяжении 5 часов", – сокрушается артистка.Несмотря на ужасное состояние здоровья, Хилькевич не собирается брать больничный. Она сообщила подписчикам, что после бессонной ночи отправилась на съемки. "Простите, немножко пожаловалась, выговорилась и стало легче", – добавила звезда.