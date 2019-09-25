Известный российский телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Телеграме поделился мнением о молодой активистке Грете Тунберг. Девочка не просто прославилась на весь мир, но и выступила с эмоциональной речью с трибуны ООН.

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграме" поделился мнением о молодой активистке Грете Тунберг. Девочка не просто прославилась на весь мир, но и выступила с эмоциональной речью с трибуны ООН.Грету Тунберг называют новой Жанной д'Арк и отмечают, что девочка, возможно, более великая, чем ее французская предшественница. Дескать, Орлеанская дева спасла лишь Францию и прекратила 100-летнюю войну. А у шведской школьницы более масштабная задача – сохранить планету для будущих поколений.Впрочем, не все готовы принять на веру тот факт, что ребенок самостоятельно запустил всемирную кампанию в защиту экологии. Некоторые сомневаются, что цель этого движения – спасение природы. Среди скептиков оказался и телеведущий Владимир Соловьев."Очевидно, что Грета – проект. Очевидно, что происходит манипуляция общественным мнением. Очевидно, что за этим стоят серьезные бизнес-интересы", – цитирует его . Журналист уверен, что "кукловоды", стоящие за спиной школьницы, станут известны в ближайшее время."Скоро Грета укажет, какие технологии чистые. И совершенно случайно выяснится, что есть конкретные компании, которые уже лидеры в этом направлении", – пояснил Соловьев. Таким образом, под видом борьбы за экологию идет масштабная кампания по уничтожению конкурентов.Впрочем, телеведущего больше волнует судьба ребенка, ставшего игрушкой в руках взрослых людей. "За Грету я волнуюсь. Как правило, судьба таких детей печальна. Хотелось бы, чтобы на этот раз обошлось без трагедии", – подчеркнул Соловьев.Напомним, что Грета Тунберг прославилась еще в 15 лет, когда о ней начали писать все мировые СМИ. Девочка отказывалась ходить в школу по пятницам, протестуя против глобальных изменений климата.Теперь Тунберг обратилась к международному сообществу с трибуны ООН: "Все это неправильно! Меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране. Вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Вы украли мои мечты, мое детство!"Грета родилась в семье актера Олофа Тунберга и оперной певицы Сванте Тунберг. Она успела затмить своих звездных родителей, поэтому многие воспринимают ее как подростка из "простой" семьи.