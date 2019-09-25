Известный российский телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Телеграм поделился мнением о молодой экологической активистке Грете Тунберг. Девочка не просто прославилась на весь мир, но и выступила с весьма эмоциональной речью с трибуны ООН.

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграм" поделился мнением о молодой экологической активистке Грете Тунберг. Девочка не просто прославилась на весь мир, но и выступила с весьма эмоциональной речью с трибуны ООН.Грету Тунберг называют новой Жанной д'Арк и отмечают, что девочка, возможно, даже более великая, чем ее французская предшественница. Дескать, Орлеанская дева лишь спасла Францию и прекратила 100-летнюю войну. Перед простой шведской школьницей стоит куда как более масштабная задача – сохранить нашу планету для будущих поколений.Впрочем, не все эксперты оказались готовы принять на веру тот факт, что ребенок самостоятельно запустил всемирную кампанию в защиту экологии. Кто-то и вовсе сомневается, что главной задачей начатого ей движения является спасение природы. Среди скептиков оказался и ведущий Владимир Соловьев."Очевидно, что Грета – проект. Очевидно, что происходит манипуляция общественным мнением. Очевидно, что за этим стоят серьезные бизнес-интересы", – цитирует журналиста. Он добавил, что таинственные кукловоды, стоящие за спиной школьницы, станут явными уже в ближайшее время.Материал дополняется.