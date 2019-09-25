Мужчина сообщил, что у него произошел конфликт с пассажиром из-за места подачи автомобиля. Злоумышленник неправомерно завладел автомобилем «Хендай», после чего стал скрываться...

Сотрудники экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 33-летнего приезжего, подозреваемого в угоне автомобиля такси.В ходе патрулирования территории сотрудники автопатруля на улице Генерала Белова увидели мужчину, который звал на помощь. Как выяснили полицейские, обратившийся был водителем одной из таксомоторных компаний. Мужчина сообщил, что у него произошел конфликт с пассажиром из-за места подачи автомобиля. Злоумышленник неправомерно завладел автомобилем «Хендай», после чего стал скрываться.В результате отработки территории полицейскими данный автомобиль был обнаружен, а подозреваемый задержан. Им оказался 33-летний приезжий.По данному факту дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22