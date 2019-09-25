Мужчина сообщил, что у него произошел конфликт с пассажиром из-за места подачи автомобиля. Злоумышленник неправомерно завладел автомобилем «Хендай», после чего стал скрываться...
Сотрудники экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 33-летнего приезжего, подозреваемого в угоне автомобиля такси.
В ходе патрулирования территории сотрудники автопатруля на улице Генерала Белова увидели мужчину, который звал на помощь. Как выяснили полицейские, обратившийся был водителем одной из таксомоторных компаний. Мужчина сообщил, что у него произошел конфликт с пассажиром из-за места подачи автомобиля. Злоумышленник неправомерно завладел автомобилем «Хендай», после чего стал скрываться.
В результате отработки территории полицейскими данный автомобиль был обнаружен, а подозреваемый задержан. Им оказался 33-летний приезжий.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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