Злоумышленники сбывали несертифицированные сигареты через интернет-сайт. Они принимали заказы на оптовые поставки, после чего курьер доставлял товар адресату...

"Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность интернет-магазина, через который реализовывалась немаркированная табачная продукция.Установлено, что злоумышленники сбывали несертифицированные сигареты через интернет-сайт. Они принимали заказы на оптовые поставки, после чего курьер доставлял товар адресату.Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы и Московской области задержаны трое приезжих из стран ближнего зарубежья и один гражданин РФ.При обыске изъято из незаконного оборота 250 тысяч пачек табачных изделий, немаркированных акцизными и федеральными специальными марками. Также в промышленном помещении в городе Домодедово Московской области сотрудниками полиции обнаружен подпольный цех по изготовлению табачной продукции. В помещении находились две автоматизированные линии, готовое табачное сырье, а также различные комплектующие, предназначенные для полного цикла производства.В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк