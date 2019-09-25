Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Минэкономразвития ускорят разработку законопроекта Об экспериментальных режимах в сфере цифровых инноваций. Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Минэкономразвития ускорят разработку законопроекта "Об экспериментальных режимах в сфере цифровых инноваций". Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Ранее планировалось, что законопроект о так называемых
регуляторных песочницах будет внесен в весеннюю сессию Госдумы, но этого не
произошло, напомнил Турчак. "Я знаю, что министерство сейчас работает над
этим вопросом. Когда законопроект будет внесен?" – задал вопрос
вице-спикер Совфеда.
По его словам, эксперты и члены Совета по развитию цифровой
экономики готовы помочь в разработке законопроекта. Турчак отметил, что в
Совфеде активно работают с замминистра экономического развития Саввой
Шиповым.
"Хотелось бы, чтобы этот законопроект был как можно
быстрее внесен", – подчеркнул секретарь генсовета "ЕР".
Глава Минэкономразития Максим Орешкин поддержал предложение
вице-спикера Совфеда. "Поддержка здесь абсолютно необходима, поэтому просим,
чтобы вы подключились к этому вопросу", – сказал руководитель ведомства.
Разрабатываемый законопроект, отметил Орешкин, носит
"революционный характер". Из единого правового поля делаются исключения,
необходимые для тестирования новых технологий. Речь идет об искусственном
интеллекте и обработке больших данных. По словам министра, законопроект готов к
внесению, но имеются разногласия.
"Большая просьба к вам присоединиться и помочь их
преодолеть", – сказал Орешкин.
Ранее "Дни.ру" писали, что Андрей Турчак заявил о
необходимости разработки регионами собственных программ по развитию цифровой
экономики с учетом местной специфики. Также он призвал переобучать работников
для нужд электронной экономики.