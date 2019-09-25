Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Минэкономразвития ускорят разработку законопроекта Об экспериментальных режимах в сфере цифровых инноваций. Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Минэкономразвития ускорят разработку законопроекта "Об экспериментальных режимах в сфере цифровых инноваций". Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Ранее планировалось, что законопроект о так называемыхрегуляторных песочницах будет внесен в весеннюю сессию Госдумы, но этого непроизошло, напомнил Турчак. "Я знаю, что министерство сейчас работает надэтим вопросом. Когда законопроект будет внесен?" – задал вопросвице-спикер Совфеда.По его словам, эксперты и члены Совета по развитию цифровойэкономики готовы помочь в разработке законопроекта. Турчак отметил, что вСовфеде активно работают с замминистра экономического развития СаввойШиповым."Хотелось бы, чтобы этот законопроект был как можнобыстрее внесен", – подчеркнул секретарь генсовета "ЕР".Глава Минэкономразития Максим Орешкин поддержал предложениевице-спикера Совфеда. "Поддержка здесь абсолютно необходима, поэтому просим,чтобы вы подключились к этому вопросу", – сказал руководитель ведомства.Разрабатываемый законопроект, отметил Орешкин, носит"революционный характер". Из единого правового поля делаются исключения,необходимые для тестирования новых технологий. Речь идет об искусственноминтеллекте и обработке больших данных. По словам министра, законопроект готов квнесению, но имеются разногласия."Большая просьба к вам присоединиться и помочь ихпреодолеть", – сказал Орешкин.Ранее "Дни.ру" писали, что Андрей Турчак заявил онеобходимости разработки регионами собственных программ по развитию цифровойэкономики с учетом местной специфики. Также он призвал переобучать работниковдля нужд электронной экономики.