Эксперты продолжают разбираться в демарше, который устроили США с невыдачей виз членам российской делегации на Генассамблею ООН. Отмечается, что подобного рода сложностей в отношениях между двумя странами не возникало даже во время самых острых моментов Холодной войны.

Эксперты продолжают разбираться в демарше, который устроили США с невыдачей виз членам российской делегации на Генассамблею ООН. Отмечается, что подобного рода сложностей в отношениях между двумя странами не возникало даже во время самых острых моментов Холодной войны.Невыдачу виз членам российской делегации, которые должны были прибыть в США для участия в работе ООН, сложно объяснить некоей случайностью. Американская сторона должна была исполнить свои обязательства не только перед Россией, но и перед международным сообществом. Тем более, подобная работа давно должна была стать обычной рутиной."Я думаю, это неслучайно – невыдача виз. Очень сложно представить, что мелкий клерк просто не закончил свою работу. Это способ усложнить работу российской делегации на ГА ООН", – цитирует политолога, советника МИА "Россия сегодня" Веронику Крашенинникову. Эксперт подчеркнула, что демарш США заранее обречен на провал и попытка дестабилизировать работу российской стороны ни к чему не приведет, однако это не мешает американским партнерам продолжать пытаться.Материал дополняется.