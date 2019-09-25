Программу секций и кружков, доступных для москвичей старшего поколения, расширят

Стартует новый сезон Московского долголетия.Программу секций и кружков, доступных для москвичей старшего поколения, расширят. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы. Осенне-зимний сезон проекта для жителей столицы старшего поколения обсуждался на заседании президиума правительства Москвы во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.Было решено расширить программу секций и кружков. В рамках проекта Московское долголетие жителей столицы приглашают принять участие в занятиях по актерскому мастерству, сценической речи, посетить лыжные тренировки или уделить внимание другим видам спорта.Также на заседании была утверждена программа праздничных мероприятий, посвященных Дню старшего поколения. Этот праздник отмечается 1 октября.