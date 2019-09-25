Певец Стас Пьеха тщательно скрывает подробности своей личной жизни от назойливых корреспондентов. Но недавно в беседе с журналистами он признался в самом сокровенном.
Певец Стас Пьеха тщательно скрывает подробности своей личной жизни от назойливых корреспондентов. Но недавно в беседе с журналистами он признался в самом сокровенном.
По словам музыканта, детские годы
очень сильно повлияли на его эмоциональное состояние. Он часто подвергался осуждению в нежном возрасте со стороны близких людей.
"Я очень мало слышал хороших оценок в своей жизни", – с грустью поведал исполнитель в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.
Поэтому сейчас для него большую роль играет похвала. Именно она мотивирует Стаса на дальнейшее развитие.
Кроме того, у Пьехи не было постоянного круга общения. Артист признался, что в детстве часто гостил в чужих семьях – "от поклонников к друзьям".
Его родители совершенно не были семейными людьми. Он также напомнил, как его знаменитая бабушка в одном из интервью назвала его подкидышем.
На протяжении многих лет исполнитель, по его словам, жил оторванно от себя. Именно поэтому сейчас его главным двигателем является надежда.
Отметим, сам Пьеха тоже является отцом. У него подрастает наследник – сын Петр. Родила мальчика бывшая супруга певца – модель Наталья Горчакова. Супруги прожили в браке всего год, после чего музыкант ушел из семьи.