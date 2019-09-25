Певец Стас Пьеха тщательно скрывает подробности своей личной жизни от назойливых корреспондентов. Но недавно в беседе с журналистами он признался в самом сокровенном.

Певец Стас Пьеха тщательно скрывает подробности своей личной жизни от назойливых корреспондентов. Но недавно в беседе с журналистами он признался в самом сокровенном.По словам музыканта, детские годыочень сильно повлияли на его эмоциональное состояние. Он часто подвергался осуждению в нежном возрасте со стороны близких людей."Я очень мало слышал хороших оценок в своей жизни", – с грустью поведал исполнитель в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.Поэтому сейчас для него большую роль играет похвала. Именно она мотивирует Стаса на дальнейшее развитие.Кроме того, у Пьехи не было постоянного круга общения. Артист признался, что в детстве часто гостил в чужих семьях – "от поклонников к друзьям".Его родители совершенно не были семейными людьми. Он также напомнил, как его знаменитая бабушка в одном из интервью назвала его подкидышем.На протяжении многих лет исполнитель, по его словам, жил оторванно от себя. Именно поэтому сейчас его главным двигателем является надежда.Отметим, сам Пьеха тоже является отцом. У него подрастает наследник – сын Петр. Родила мальчика бывшая супруга певца – модель Наталья Горчакова. Супруги прожили в браке всего год, после чего музыкант ушел из семьи.