В прошлом году юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко объявили о своем разводе. Пара прожила вместе 30 лет. За это время они успели сколотить солидное состояние – обзавелись элитной недвижимостью в Москве и накопили внушительные банковские счета.

В прошлом году юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко объявили о своем разводе. Пара прожила вместе 30 лет. За это время они успели сколотить солидное состояние – обзавелись элитной недвижимостью в Москве и накопили внушительные банковские счета.По некоторым данным, совместно нажитое имущество оценивается в 1,5 млрд. рублей.Расстаться полюбовно комикам не удалось. Степаненко стало не до смеха, когда она узнала, что Петросян ушел к своей личной помощнице – 29-летней Татьяне Бурхуновой. Елена Григорьевна решила, что за свое предательство Евгений Ваганович должен получить по полной – в своем иске она потребовала 80 процентов от всего общего состояния. Кроме того, пока суд рассматривает их дело, она сменила замки в их роскошной квартире.Накануне юморист пожаловался подписчикам на "беспредел" бывшей жены, назвав ее действия незаконными. В соцсети шоумен признался, что скучает по своему кабинету, по библиотеке, которую собирал долгие годы. На фоне собственноручно отреставрированных книг и редких коллекционных изданий Петросян, в свое время, вел программу "Смехопанорама". "Вот уже больше года, к великому сожалению, я лишен доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать. Всё это, конечно, незаконно. Но, увы, всё в жизни бывает... Остались лишь картинки у нас в "Смехопанораме", которая справит на днях свой тысячный выпуск!!!" – заявил Петросян."Дни.ру" выяснили у юриста Виктории Шакиной, на чьей стороне правда в сложившейся ситуации. Несмотря на сетования Евгения Вагановича, специалист отметила, что Степаненко действует вполне законно."Если имущество записано на жену и статусным собственником является она, а муж там не зарегистрирован, то у него нет никаких оснований прийти в эту квартиру и вскрыть ее. В противном случае, это чревато статьей 330 уголовного кодекса РФ "Самоуправство"", – отметила Шакина.Также эксперт подчеркнула, что в случае, если один из супругов все-таки совершил подобное самовольное действие, то второй вполне может заявить о пропаже других вещей из квартиры, которые не принадлежали бывшему возлюбленному. Тут уже и до обвинений в воровстве недалеко. В теории у Петросяна все-таки есть шанс вернуть то, что ему так дорого. Однако на практике этот способ редко действует."Как вариант, можно не зависимо от споров по разделу имущества обратиться в суд с самостоятельным иском по истребованию имущества, которое находится по конкретному адресу. Но! Особенность таких требований в том, что нельзя просто прийти и забрать их. Суду обязательно надо предоставить доказательства того, что это ваше имущество и то, что оно сейчас действительно находится в определенно квартире. Последний пункт часто является причиной отказа в удовлетворении иска. Стороне истца не удается доказать, что та или иная вещь стопроцентно находится у ответчика. Не исключено, что библиотека также относится к совместному имуществу и тоже находится в имущественной массе, которая делится в суде", – отметила юрист.По словам Шакиной, Петросяну не остается ничего другого, как ждать решения суда и дня, когда оно вступит в законную силу. Евгений Ваганович и сам, видимо, это понимает, поэтому подходит к этому вопросу очень философски."Несмотря ни на что, я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Потому что моя работа – это я, а я – это моя профессия! Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле! Тем слаще для меня успех у зрителей!!! Да осилит путь идущий!" – заявил юморист.