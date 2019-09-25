Злоумышленник сел за руль иномарки, когда владелица транспортного средства осматривала колесо автомобиля, и уехал...

Сотрудники ОУР УВД по ЮЗАО совместно с оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 53-летнего жителя столицы по подозрению в грабеже.В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась жительница столицы. Женщина рассказала, что остановилась на Профсоюзной улице, для того чтобы осмотреть колесо своего автомобиля марки «Мерседес», как в это время на водительское место неожиданно сел прохожий и скрылся на иномарке с находящимся там имуществом. Материальный ущерб составил более 6 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории столицы.Следственным управлением УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56