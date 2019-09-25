Герцогиня Сассекская, Меган Маркл и ее супруг, принц Гарри решились на серьезный шаг. Во время рабочего визита в ЮАР они привели своего сына Арчи на деловую встречу.

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл и ее супруг, принц Гарри решились на серьезный шаг. Во время рабочего визита в ЮАР они привели своего сына Арчи на деловую встречу.Герцог и герцогиня Сассекские встретились с архиепископом Десмондом Туту и его дочерью Тандеку. Обе семьи прибывали в чудесном настроении. Они мило беседовали за чашкой чая, а маленький Арчи в это время впервые в жизни приобщался к обязанностям королевской семьи.На видео заметно, как нервничает Меган. Она постоянно сжимает ручку сына. Судя по всему, для любящей матери это событие оказалось очень волнительным.Напомним, Арчи – первый и пока единственный наследник герцога и герцогини Сассекских. Маркл родила малыша 6 мая нынешнего года.Спустя некоторое время Букингемский дворец сообщил, что принц Гарри присутствовал на родах. После рождения сына внук Королевы Елизаветы II признался, что они с супругой были“абсолютно взволнованы”.Несмотря на то, что родители мальчика отказались от титула вежливости "графа Дамбартона"для наследника, в будущем Арчи может рассчитывать на королевское звание. По прогнозам малыш официально будет признан принцем в течение нескольких лет. После того, как его дедушка,Чарльз, станет Королем.