Американский президент Дональд Трамп дал разрешение на публикацию полной, рассекреченной и неотредактированной стенограммы его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским в июле этого года. Она будет опубликована завтра, сообщил Трамп в "Твиттере"."Вы увидите, что это был очень дружественный и полностью соответствующий случаю звонок", — пообещал Трамп.В беседе с Зеленским, по словам Трампа, не оказывалось "никакого давления" на президента Украины, не было никаких условий об "услуге за услугу".....You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в телефонном разговоре с Зеленским в июле этого года Трамп "не менее восьми раз" пытался давить на своего собеседника с целью побудить Киев открыть расследование в отношении якобы замешанного в коррупции на Украине Хантера Байдена — сына экс-вице-президента.Трамп и его адвокат, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, требуют от Киева разобраться с делом украинской газовой компании Burisma Group, членом правления которой был Байден-младший. Джулиани за год пять раз встречался с помощником украинского лидера Андреем Ермаком, требуя дать ход расследованию по этому делу.От Киева требуют выяснить, имел ли место в 2016 году сговор тогдашних властей Украины с Демократической партией США с целью опорочить сотрудников предвыборного штаба Трампа. Джо Байден — предполагаемый кандидат в президенты США от Демократической партии и самый сильный соперник Трампа на предстоящих выборах 2020 года.По словам Трампа, "фейковые СМИ" и их партнер — Демократическая партия — хотят, насколько возможно, дистанцироваться от требования Джо Байдена о том, чтобы украинское правительство уволило прокурора, расследовавшего дело против Байдена-младшего. В связи с этим, говорит Трамп, и была сфабрикована история о нем и его "совершенно рутинном телефонном разговоре" с новым президентом Украины.