В Сети разгорелся настоящий скандал из-за недвижимости больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк в Крыму. Судя по всему, она уже давно не владеет роскошной виллой в Ялте: актрисе буквально пришлось бежать с курорта.

В Сети разгорелся настоящий скандал из-за недвижимости больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк в Крыму. Судя по всему, она уже давно не владеет роскошной виллой в Ялте: актрисе буквально пришлось бежать с курорта.Журналисты выяснили, что Анастасию Заворотнюк не видели в Ялте по меньше мере около пяти лет. Она действительно когда-то владела домом в Крыму, но недвижимость, по слухам, уже давно принадлежит другому человеку.Об этом сообщила сотрудница местного гостиничного комплекса. "Скорее всего, свои квартиры она давно продала, и с тех пор сменилось несколько хозяев – концов уже не найти", – заявила она. Внесли ясность в ялтинской администрации: чиновник, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что Заворотнюк сбежала с курорта и вряд ли когда-нибудь вернется.По словам источника, всему виной неудачный бизнес-проект. Анастасия Заворотнюк якобы пыталась запустить каток "Ялта Ice", но дело оказалось убыточным, передает сайт "Комсомольская правда". Тогда, утверждает чиновник, актриса свалила все долги на местного депутата и уехала."Настя не очень хорошо с ним поступила, а ведь он, кроме прочего, был ее давним знакомым и соседом по апартаментам", – заявил он, фактически смешав с грязью знаменитую актрису.Напомним, что, по некоторым данным, после смерти Анастасия Заворотнюк оставит большое наследство. По слухам, только ее недвижимость оценивается примерно в 50 миллионов рублей.Как писали "Дни.ру", обнаружили около года назад. Какое-то время она лечилась за границей, после ее перевезли в одну из московских больниц. Врачи поставили ей страшный диагноз: опухоль мозга на последней стадии.Звезде "Моей прекрасной няни" . По некоторым данным, врачам удалось стабилизировать состояние актрисы. Близкие отказываются в подробностях рассказывать о заболевании Заворотнюк.