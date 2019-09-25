В Сети разгорелся настоящий скандал из-за недвижимости больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк в Крыму. Как оказалось, она уже давно не владеет роскошной виллой в Ялте: актрисе буквально пришлось бежать с курорта.

В Сети разгорелся настоящий скандал из-за недвижимости больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк в Крыму. Как оказалось, она уже давно не владеет роскошной виллой в Ялте: актрисе буквально пришлось бежать с курорта.Журналистам удалось выяснить, что Анастасию Заворотнюк не видели в Ялте по меньше мере 5-10 лет. Она действительно когда-то владела домом в Крыму, но недвижимость, по слухам, уже давно принадлежит другому человеку.Об этом сообщила сотрудница местного гостиничного комплекса. "Скорее всего, свои квартиры она давно продала, и с тех пор сменилось несколько хозяев – концов уже не найти", – заявила она. Внесли ясность в ялтинской администрации. Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что Заворотнюк сбежала с курорта и вряд ли когда-нибудь вернется.Материал дополняется