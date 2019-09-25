Шоумен высмеял ЛГБТ-скандал в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) Екатеринбурга. Телеведущий прокомментировал резонансный инцидент в выпуске шоу Вечерний Ургант на Первом канале.

Шоумен высмеял ЛГБТ-скандал в Уральском государственномэкономическом университете (УрГЭУ) Екатеринбурга. Телеведущий прокомментировал резонансныйинцидент в выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.Иван Ургант высказался о том, что студенту вуза, находящемуся в центрескандала, после инцидента предложили убежище в США. Молодому уральцу угрожали отчислением за подозрение в нетрадиционнойсексуальной ориентации. "Придумали, за что отчислять", – отметил телеведущий.Шоумен обратился кпредставителям российской делегации на Генассамблее ООН, которым США отказали ввыдаче визы. "Уважаемыесенаторы! Ну посмотрите, есть же способ попасть в США!", -высмеял ситуацию .