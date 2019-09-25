Шоумен высмеял ЛГБТ-скандал в Уральском государственном
экономическом университете (УрГЭУ) Екатеринбурга. Телеведущий прокомментировал резонансный
инцидент в выпуске шоу Вечерний Ургант на Первом канале.
Шоумен высмеял ЛГБТ-скандал в Уральском государственном
экономическом университете (УрГЭУ) Екатеринбурга. Телеведущий прокомментировал резонансный
инцидент в выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Иван Ургант высказался о том, что студенту вуза, находящемуся в центре
скандала, после инцидента предложили убежище в США. Молодому уральцу угрожали отчислением за подозрение в нетрадиционной
сексуальной ориентации. "Придумали, за что отчислять", – отметил телеведущий.
Шоумен обратился к
представителям российской делегации на Генассамблее ООН, которым США отказали в
выдаче визы. "Уважаемые
сенаторы! Ну посмотрите, есть же способ попасть в США!", -
высмеял ситуацию .