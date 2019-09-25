При осмотре транспортного средства за бардачком полицейскими было изъято 100 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков ВАО при участии сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали двоих подозреваемых в попытке сбыта наркотического средства – героина.В результате проверки оперативной информации сотрудники полиции на Щелковском шоссе остановили автомобиль, в салоне которого находились двое молодых людей. При осмотре транспортного средства за бардачком полицейскими было изъято 100 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой свыше 230 граммов. Сотрудники полиции установили, что данное наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта через тайники-закладки.Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73