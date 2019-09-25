Он злоупотреблял алкоголем, допускал неосторожное курение

Он злоупотреблял алкоголем, допускал неосторожное курениеРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту гибели на пожаре 39-летнего жителя Камешково. Мужчина жил в 2-квартирном доме, злоупотреблял алкоголем, допускал неосторожное курение.В ночь на 24 сентября 2019 года его соседи почувствовали запах дыма, достучались до мужчины, который, был пьян и подтвердил, что у него загорелась подушка.Утром обеспокоенные соседи вновь заметили в его квартире дым и вызвали МЧС.После ликвидации задымления спасатели на кровати обнаружили мужчину без признаков жизни.Выяснилось, что мужчина курил в постели и уснул, от непотушенной сигареты задымился матрас и пострадавший задохнулся от угарного газа.В СледКоме отмечают, что камешковец являлся фигурантом уголовного дела по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни. Летом 2018 года после расставания с сожительницей через приложение «Viber» нескольким знакомым женщины он отправил ее интимные фотографии.Расследование продолжается.