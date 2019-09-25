25.09.2019

2019-09-25 10:30:42

В Москве у мужчины похитили рюкзак почти с 20 миллионами рублей

В минувший вторник, 24 сентября, в Москве четверо неизвестных совершили разбойное нападение на мужчину. Злоумышленники ударили местного жителя молотком и отобрали рюкзак, в котором находились документы и деньги.



Сумма ущерба составила 19,8 миллиона рублей. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался. Правоохранители возбудили уголовное дело. Преступников уже задержали, сообщает "" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.