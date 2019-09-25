Она трудоустраивала на разные должности своих знакомых, которые на работу не приходили

Она трудоустраивала на разные должности своих знакомых, которые на работу не приходилиСуд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении экс-директора одного из муромских детских садов.По версии следствия, женщина, занимавшая высокое служебное положение, производила фиктивное трудоустройство на разные должности своих друзей и знакомых, которые на работе не появлялись. Однако псевдоработникам начислялась зарплата.Полученными деньгами подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению. Причиненный материальный ущерб составил почти 500 тысяч рублей.Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком на 1,5 года, сообщает пресс-служба регионального УМВД.