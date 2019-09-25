Противоправная деятельность фигурантки была выявлена сотрудниками полиции в марте 2018 года.

Муромский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному МО МВД России «Муромский» в марте 2018 года в отношении экс-директора одного из государственных казенных учреждений.Как сообщалось ранее, противоправная деятельность 42-летней фигурантки была задокументирована сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.По версии следствия, обвиняемая, занимавшая высокое служебное положение, производила фиктивное трудоустройство на разные должности своих знакомых, которые фактически на работе не появлялись. Экс-директор вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени, согласно которому псевдоработникам начислялась заработная плата по установленной ставке.Полученными денежными средствами подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению. Причиненный материальный ущерб составил более 495 000 рублей.Суд, приняв во внимание доказательства, собранные полицейскими, вынес в отношении фигурантки обвинительный приговор, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года условно с испытательным сроком на год и шесть месяцев.Приговор в законную силу не вступил.