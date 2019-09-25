К счастью, никто не пострадал

К счастью, никто не пострадалУтром 25 сентября на 97-м километре федеральной трассы М-7 произошло ДТП с двумя фурами. По предварительным данным, одна из фур, «Мерседес», стояла на обочине, когда в нее врезался другой большегруз, принадлежащий датскому перевозчику MAERSK. Вторая фура двигалась в сторону Владимира, и водитель не справился с управлением.От сильного удара вспыхнул двигатель одной из фур, начался пожар, который охватил кабину врезавшегося большегруза. Водитель, к счастью, успел выбраться из кабины.В ликвидации последствий аварии принимали участие 15 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек и 2 единицы техники.