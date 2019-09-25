В Вязниковском районе замерзают не только люди. Это видео появилось в группе "Подсмотрено Вязники". В объектив попал ёж, который прятался под теплотрассой.

В Вязниковском районе замерзают не только люди. Это видео появилось в группе "Подсмотрено Вязники". В объектив попал ёж, который прятался под теплотрассой. К сожалению, трубы холодные. Осень - время, когда ежи впадают в спячку. Но прежде чем уснуть, животным предстоит набрать подкожный жир. Иначе в холода им не выжить.Напомним, Будут ли приняты меры, расскажем в наших следующих выпусках.