Глава ведомства отметил, что служба участковых уполномоченных полиции занимает особое место в системе Министерств.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в заседании Общественного совета при МВД России.Глава ведомства отметил, что служба участковых уполномоченных полиции занимает особое место в системе Министерства и ее сотрудники в наибольшей степени реализуют на практике принцип открытости в деятельности органов внутренних дел.«Уже на протяжении ряда лет на долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление. Они вносят основной вклад в профилактику правонарушений. Только в первом полугодии принятые меры позволили почти на 9% сократить число посягательств, совершенных на бытовой почве», – привел статистические данные Владимир Колокольцев.Глава МВД России подчеркнул, что Министерство заинтересовано в укреплении кадрового потенциала этой службы, повышении ее авторитета: «В июле вступил в силу приказ, положения которого учитывают современные реалии. Теперь участковые освобождаются от избыточных и дублирующих функций, снижется объем документооборота. Одновременно прекращается практика, когда им поручалось проведение проверок по ряду составов преступлений, в частности – экономической направленности, тяжким и особо тяжким. Это позволит сосредоточить усилия на предупреждении правонарушений и рассмотрении обращений граждан».Кроме того, продолжается работа по оснащению служебных помещений современной техникой и средствами связи. Не первый год в ряде регионов, таких как республики Татарстан, Башкортостан, в Хабаровском крае, Челябинской области успешно действуют многофункциональные участковые пункты полиции. Повышению престижа службы способствует ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый», который стал одной из форм обратной связи с гражданами. Также положительно зарекомендовала себя акция «Один день с участковым», регулярно проходящая во всех регионах страны. В ней принимают участие журналисты и общественные деятели, которые присутствуют при выполнении сотрудниками служебных обязанностей, знакомятся со спецификой профессии. Министр сделал акцент на том, что общественные советы имеют большой потенциал для развития сотрудничества на данном направлении, и предложил активнее применять доказавшие свою эффективность формы взаимодействия, такие как участие в отчётах участковых перед населением. В ходе заседания, прошедшего под председательством Анатолия Кучерены, были подведены итоги всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».