В августе этого года они задержали нетрезвого жителя города Саранска, угрожавшего выбросить с балкона третьего этажа грудного ребенка.

Сегодня в Москве на заседании Общественного совета при МВД России Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды двум сотрудникам полиции из Республики Мордовия. В августе этого года они задержали нетрезвого жителя города Саранска, угрожавшего выбросить с балкона третьего этажа грудного ребенка. Глава МВД России отметил, что очень часто именно участковые уполномоченные первыми приходят на помощь попавшим в беду: «Яркий тому пример – действия сотрудников саранской полиции участкового уполномоченного Василия Мартынова и водителя Виктора Ковальчука. Получив сигнал, что младенец находится в опасности, они в считаные минуты прибыли на место происшествия. Рискуя жизнью и проявив высокий профессионализм, спасли от гибели пятимесячную девочку».За проявленное мужество лейтенант полиции Василий Мартынов удостоен медали МВД России «За доблесть в службе», а старший сержант полиции Виктор Ковальчук – медали МВД России «За смелость во имя спасения».