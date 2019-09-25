Никита Фирсов и Павел Иванов выиграли серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок Кремля», которые прошли 21 и 22 сентября в городе Бор Нижегородской области.

Никита Фирсов и Павел Иванов выиграли серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок Кремля», которые прошли 21 и 22 сентября в городе Бор Нижегородской области.В них приняло участие около 500 юношей 2003-2004 годов рождения. В каждом весе выступали по 50 борцов.Владимирскую область на соревнованиях представляли восемь спортсменов.Никита Фирсов выступал в весовой категории «120 кг», Павел Иванов – в весовой категории «63 кг». Соревнования стали отборочными на первенство России, которое пройдет в 2020 году. Право на участие в этом турнире по итогам «Кубка Кремля» завоевал Никита Фирсов.Воспитанники Владимирской областной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе также завоевали две золотые и две серебряные медали на соревнованиях по греко-римской борьбе, которые в Нижнем Новгороде 21 и 22 сентября провёл Центральный совет Физкультурно-спортивного общества профсоюзов России.Лучшими в весовых категориях «63 кг» и «72 кг» стали соответственно Роман Иванов и Павел Салеев. Иван Константинов и Ованес Сукиасян завоевали вторые места в весовых категориях «97 кг» и «82 кг» соответственно.