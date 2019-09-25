Новый метеолокатор, установленный в селе Старый двор Суздальского района считается одним из самых точных в мире

Без метеолокатора практически не предсказать ураганный ветер, град или грозу. Теперь синоптики смогут заблаговременно прислать предупреждение: избегать шатких конструкций, найти укрытие или убрать машину в гараж. Сегодня погодная ситуация спокойная, поделился руководитель федерального Центра по гидрометеорологии Александр Мельничук.Александр Мельничук, руководитель федерального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: "Вот мы видим сейчас, что облачность, из которой выпадают осадки, над нами ничего нет. С северо-запада, по направлению Переславля-Залесского, мы видим желтые пятнышки, там идут осадки."Такие погодные "помощники" существуют во всех развитых странах. А эпоха метеолокаторов в России началась в 2010 году - первую конструкцию построили на Валдае. Владимирский локатор - тридцать второй на очереди, всего в стране их построят более ста.Анастасия Сахарова, корреспондент: "Вот здесь, на высоте 25 метров, не только открывается живописный вид. Здесь находится метеорологический радиолокатор. Его дальность действия - 250 километров, и он считается одним из самых точных в мире."Локатор работает в автоматическом режиме. Но следят за ним шесть человек. Один из них - Геннадий Ричка, его начальник. Он рассказывает, как аппаратный модуль обеспечивает прием и подачу сигнала на мониторы. Каждые десять минут он фиксирует изменения на небе.Геннадий Ричка, начальник владимирского метеолокатора: "Очень мощная вещь, которая излучает импульсы в атмосферу.Эти импульсы по двум поляризациям - горизонтальная и вертикальная по этим вот наводам идут в антенну."Тридцатиметровая вышка не только улучшит прогнозы - поможет людям застраховаться от неприятных последствий погоды. Если от ветра снесло крышу или произошел пожар от грозы - можно обратиться в метеорологический архив и возместить ущерб от страховой компании.Владимир Малороссиянцев, заместитель начальника владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: "Если обращается человек, допустим, с деревни Захарово, а ближайшая метеостанция - за 70 километров от нее, мы эту информацию взять нигде не можем, кроме как открываем архив локатора, смотрим, что там было. И с очень высокой точностью выдаем информацию."Владимирский радиолокатор войдет в единое радиолокационное поле. Оно поможет видеть точную погодную картину по всей России.Александр Мельничук, руководитель федерального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: "После того, как будет завершена работа по установке всех локаторов, радиолокационное поле будет покрывать поле от Калининграда до, соответственно, края Камчатки."Кстати, к выходным "небесная канцелярия" смягчится - это последние сводки метеолокатора. Температура будет расти, даже ожидается до пятнадцати градусов тепла.Анастасия Сахарова. Александр Чернышев. Вести-Владимир.