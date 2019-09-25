Муж убивал, а жена помогала прятать тело

По сообщению прокуратуры, в марте этого года в областном центре пьяный конфликт двух мужчин пререрос в драку. Один из них с особой жестокостью избивал другого руками, ногами по лицу, добивал уже лежащего на полу соперника деревянной разделочной доскойСмерть потерпевшего наступла в результате механической асфиксии.Жена обвиняемого оказалась не только очевидцем преступления - она, при помощи еще двух знакомых, помогала избавиться от трупа. Сообщники поместили тело в шифоньер и вывезли в заранее арендованный гараж, а позже перевезли на пустырь, где и закопали.Убийца вину в содеянном не признал. Но ввиду исчерпывающих доказательств, представленных суду, был приговорен к 11 годам колонии строгого режима