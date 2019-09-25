Застройку около лесопарка «Дружба» сократили на 30%

Застройку около лесопарка «Дружба» сократили на 30%25 сентября горсовет Владимира одобрил генеральный план застройки областной столицы до 2037 года, несмотря на протесты общественников.Главный архитектор города Андрей Быков рассказал, что по прогнозам население Владимира увеличится на 18 тысяч человек за счет мигрантов, но территория самой областной столицы останется прежней.Застройку около лесопарка «Дружба» сократили на 30%, часть территории передали под места общего пользования.Кроме того, от Южного объезда к Московскому шоссе пойдет новая дорога прямо через парк, но ее сдвинули чуть западнее.«Мы не можем оставить улицу Нижняя Дуброва тупиковой», — сказал Андрей Быков. Также он добавил, что там будет разворотное кольцо для общественного транспорта.