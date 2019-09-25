Украинский лидер Владимир Зеленский находится в США, где должен встретиться с Дональдом Трампом. Журналисты попытались взять у главы Незалежной комментарий, однако политик предпочел проигнорировать корреспондентов.
Украинский лидер Владимир Зеленский находится в США, где должен встретиться с Дональдом Трампом. Журналисты попытались взять у главы Незалежной комментарий, однако политик предпочел проигнорировать корреспондентов.
Накануне Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где проходит очередная
сессия Генассамблеи ООН. Журналисты телеканала "Россия-1" подъехали к
месту проведения одного из мероприятий и попытались узнать у лидера Незалежной,
действительно ли Трамп давил на него во время телефонного разговора в июле.
Вместо того, чтобы ответить, Зеленский предпочел
проигнорировать журналистов. При этом корреспондент Евгений Попов уверен:
президент Украины слышал вопрос.
Поведение Зеленского возмутило россиян. Эксперты отмечают,
что президента Украины в Нью-Йорке охраняют лучше, чем главу Белого дома.
"К Порошенко можно было спокойно подойти, спокойно что-то спросить. Да, он
всякие глупости нам отвечал, но тем не менее, – отвечал", – возмущаются
свидетели сцены.
Эксперты предположили, что испугался отвечать на
вопрос. Вероятно, президент Украины мог подумать, что журналисты поинтересуются
компроматом на бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Скандал вокруг высокопоставленного американского политика
разгорелся после недавних публикаций в прессе о том, что Трамп во время разговора с Зеленским
в июле требовал от того отдать компромат на бывшего вице-президента. Он и его
сын Хантер могут быть причастны к коррупционным схемам на Украине. Публикация
этих сведений лишит Байдена шансов в борьбе за президентское кресло в следующем
году.
Трамп в ответ заявил, что на не давил, и пообещал
обнародовать полный разговор в среду, 25 сентября. Компромат на Байдена,
очевидно, будет главной темой грядущих переговоров президентов США и Украины.