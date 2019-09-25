Украинский лидер Владимир Зеленский находится в США, где должен встретиться с Дональдом Трампом. Журналисты попытались взять у главы Незалежной комментарий, однако политик предпочел проигнорировать корреспондентов.

Украинский лидер Владимир Зеленский находится в США, где должен встретиться с Дональдом Трампом. Журналисты попытались взять у главы Незалежной комментарий, однако политик предпочел проигнорировать корреспондентов.Накануне Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где проходит очереднаясессия Генассамблеи ООН. Журналисты телеканала "Россия-1" подъехали кместу проведения одного из мероприятий и попытались узнать у лидера Незалежной,действительно ли Трамп давил на него во время телефонного разговора в июле.Вместо того, чтобы ответить, Зеленский предпочелпроигнорировать журналистов. При этом корреспондент Евгений Попов уверен:президент Украины слышал вопрос.Поведение Зеленского возмутило россиян. Эксперты отмечают,что президента Украины в Нью-Йорке охраняют лучше, чем главу Белого дома."К Порошенко можно было спокойно подойти, спокойно что-то спросить. Да, онвсякие глупости нам отвечал, но тем не менее, – отвечал", – возмущаютсясвидетели сцены.Эксперты предположили, что испугался отвечать навопрос. Вероятно, президент Украины мог подумать, что журналисты поинтересуютсякомпроматом на бывшего вице-президента США Джо Байдена.Скандал вокруг высокопоставленного американского политикаразгорелся после недавних публикаций в прессе о том, что Трамп во время разговора с Зеленскимв июле требовал от того отдать компромат на бывшего вице-президента. Он и егосын Хантер могут быть причастны к коррупционным схемам на Украине. Публикацияэтих сведений лишит Байдена шансов в борьбе за президентское кресло в следующемгоду.Трамп в ответ заявил, что на не давил, и пообещалобнародовать полный разговор в среду, 25 сентября. Компромат на Байдена,очевидно, будет главной темой грядущих переговоров президентов США и Украины.