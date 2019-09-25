Народные избранники одобрили застройку частных земельных участков на границе с парком «Дружба»

Народные избранники одобрили застройку частных земельных участков на границе с парком «Дружба»Утром 25 сентября во Владимире прошли одиночные пикеты против нового генплана города, который сегодня принимают депутаты горсовета. Активисты и экологи призывали чиновников не голосовать за проект, сохранить парки и «пощадить детей».Напомним, депутаты комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям города Владимира единогласно проголосовали за поправки в генплан областной столицы. Несмотря на протесты общественников, народные избранники одобрили застройку частных земельных участков на границе с парком «Дружба».