На нем обсудят проблемы реализации на территории региона национальных проектов "Образование и "Экология".

На нем обсудят проблемы реализации на территории региона национальных проектов "Образование и "Экология". Так же общественники намерены обсудить итоги Единого дня голосования. В заседании примут участие депутаты Законодательного собрания и представители Избирательной комиссии региона.