На нем обсудят проблемы реализации на территории региона национальных проектов "Образование и "Экология".
<a href="https://33live.ru/novosti/25-09-2019-vo-vladimire-segodnya-projdet-zasedanie-oblastnoj-obshhestvennoj-palaty-.html" target="_blank">Во Владимире сегодня пройдет заседание областной Общественной палаты </a> - На нем обсудят проблемы реализации на территории региона национальных проектов "Образование и "Экология".
[url=https://33live.ru/novosti/25-09-2019-vo-vladimire-segodnya-projdet-zasedanie-oblastnoj-obshhestvennoj-palaty-.html]Во Владимире сегодня пройдет заседание областной Общественной палаты [/url] - На нем обсудят проблемы реализации на территории региона национальных проектов "Образование и "Экология".